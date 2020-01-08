Глава FOX считает возрождение «Светлячка» хорошей идеей

В ходе традиционного зимнего пресс-тура TCA президент Fox Entertainment Майкл Торн заявил, что канал совсем не против возвращения культовой приключенческой фантастики «Светлячок» на малые экраны. В первый день нового года исполнительный продюсер сериала Тим Минеар переполошил интернет, выложив в своём твиттере фото с последнего дня съёмок первого и единственного сезона сериала Джосса Уидона. Поэтому вопросов от прессы о возможном возвращении космического вестерна было не избежать.

Каждый раз, когда смотрим на что-либо из нашей классики, мы размышляем, как можно было бы её переосмыслить для современности, чтобы она резонировала с аудиторией так же, как это делал оригинал. И мы полностью открыты для такой возможности. Лично я люблю «Светлячка» и видел его целиком. Я над ним не работал, однако сериал мне нравился. Но на тот момент у нас в эфире был «Орвилл», и для нас — эфирного канала, нацеленного на конкретную аудиторию, — не имело смысла выпускать сразу два космических сериала. Майкл Торн, в целом не против

С тех пор ситуация изменилась, потому что прошлым летом вышеуказанный «Орвилл» перекочевал с канала FOX на потоковый сервис Hulu. И поскольку «космическая» ниша пока пустует, можно было бы подумать и о «Светлячке», но Минеар сейчас занят другими проектами FOX — занимает пост шоураннера драматических сериалов «911» и «911: Одинокая звезда». И всё же о возвращении «Светлячка» Торн отозвался как о хорошей идее.

Минеар в свою очередь признался, что за последние 10 лет они не раз беседовали с Уидоном о сериале и его потенциальном возрождении и что лично он видит его исключительно в формате мини-сериала.

Вернуть всех всё равно не выйдет, разве что взяться за мини-сериал вроде того, как вышло с «Секретными материалами». Тогда, возможно, удастся собрать всех вместе. Натан [Филлион] сейчас занят съёмками в «Новичке», но на выходных я с ним немного пообщался и знаю: выложенные мной фото со съёмок заставили его сильно расчувствоваться. Все, кто работал над этим сериалом, очень его любят и до сих пор общаются. Я периодически вижусь с Аланом [Тьюдиком]. Поэтому я был бы рад увидеть, к примеру, 10-серийный приключенческий мини-сериал по этой вселенной. Тим Минеар, подкинул идею

Таким образом, большое воссоединение теоретически возможно, но состоится ли оно когда-нибудь на практике, никто предсказывать не возьмётся.