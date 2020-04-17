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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Анна Кендрик подружилась с говорящей секс-куклой в трейлере комедии «Манекен»

Стриминговый сервис Quibi опубликовал трейлер 10-серийной комедии «Манекен» с Анной Кендрик («Расплата»), где главной партнёршей актрисы по съёмочной площадке стала говорящая секс-кукла. Сериал стартует 20 апреля.

Героиня Анны Кендрик по имени Коди узнаёт, что у её бойфренда (Донал Лог) есть секс-кукла, и это оказывается для неё не очень-то приятным открытием. Но настоящее безумие начинается, когда игрушка для утех вдруг оживает. Пережив стадию гнева и отрицания, Коди следует совету своего психотерапевта подружиться с резиновой подружкой бойфренда, чтобы разобраться в себе и своих отношениях.

В сериале также снимаются Мередит Хагнер, Густаво Эскобар, Адам Шапиро и Триша Круз. Первый сезон сняла Триша Брок («Ходячие мертвецы»), а сценарий написала Коди Хеллер («Уилфред»), черпавшая вдохновение из своих отношений с бойфрендом Дэном Хармоном («Рик и Морти»).

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Видео Манекен
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