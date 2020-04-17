В сериал-приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора записался Стеллан Скарсгард

Пребывающий на предпроизводственной стадии многосерийный шпионский экшен про Кассиана Андора занимается доукомплектованием своего актёрского состава, куда готовится включить завершающих переговоры об участии Стеллана Скарсгарда («Чернобыль», «Дюна») и Кайла Соллера («Полдарк»). Кого именно доведётся играть обоим актёрам, пока не сообщается.

Третий игровой сериал Disney+ по вселенной «Звёздных войн», являющийся приквелом «Изгоя-один», вернёт в повествование агента повстанческого Альянса Кассиана Андора (Диего Луна) и его напарника дроида K-2SO (Алан Тьюдик), чтобы рассказать о приключениях главных героев до их памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды Смерти» на Скарифе.

Над проектом работают помогавший с пересъёмками «Изгоя-один» сценарист-режиссёр Тони Гилрой и шоураннер Стивен Шифф («Американцы»). Съёмки сериала должны были начаться этим летом, и пока неизвестно, как сильно повлияет длящийся карантин на первоначальные планы.