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Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Людей Икс: Первый класс» займётся сериалом по игровому хиту Myst

Прошлым летом выяснилось, что компания Village Roadshow Entertainment Group («Матрица», «Шерлок Холмс») приобрела права на игровой хит 90-х Myst от Cyan Worlds, на основе которого собирается построить целый франчайз из полнометражных и многосерийных проектов.

Как оказалось, подготовка к телевизионной адаптации уже активно ведётся. Сериал отыскал своего шоураннера в лице Эшли Эдварда Миллера («Тор», «Люди Икс: Первый класс»), который также напишет сценарий пилота. Среди многосерийный проектов в активе сценариста-продюсера значатся «Терминатор: Битва за будущее» и «Чёрные паруса». О сюжете будущего сериала пока ничего неизвестно.

Мир игры насчитывает историю и мифологию длиной в тысячи лет. Основной сюжет сфокусирован на Атрусе — внуке женщины по имени Анна, открывшей таинственную цивилизацию, которая обитала в глубокой пещере в пустыне Нью-Мексико. Представители этой цивилизации обладали даром создания книг — своеобразных порталов в другие миры, и этот факт играет ключевую роль в событиях книг и игр франчайза.

Ранее заявлялось, что в планах компании — мультиплатформенная вселенная, исследующая и расширяющая мифологию первоисточника при помощи фильмов, а также художественных и документальных проектов. В работе примут участие авторы игры-первоисточника Рэнд и Райан Миллеры.

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