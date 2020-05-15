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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Джош Транк и Том Харди готовят сериал о противостоянии капитализма и коммунизма

Постановщик драмы «Лицо со шрамом» Джош Транк объявил, что они с исполнителем главной роли Томом Харди не ограничат своё творческое сотрудничество одним фильмом. Сдружившись в процессе съёмок полнометражной картины, Транк и Харди уже работают над новым проектом — мини-сериалом о создании ЦРУ.

О будущем пока ещё безымянном проекте Транк относительно подробно рассказал в беседе с порталом Collider.

Сейчас я работаю над мини-сериалом. Том Харди его продюсирует, будет сниматься в нём, и мы оба в восторге от этого проекта. Сюжет разворачивается на протяжении десятилетий, начиная с первых лет после окончания Второй мировой войны, и рассказывает о создании ЦРУ, при этом события излагаются с точки зрения, которая до сих пор не представлялась в фильмах или сериалах, а описывалась только в книгах. Это во многом имеет отношение к [Фиделю] Кастро и Кубе, а также к борьбе капитализма и коммунизма. Это реально масштабная история. Типа, знаете, капитализм против коммунизма. Да, очень масштабная.

 
Джош Транк, замахнулся

Режиссёр пообещал, что история интересная, захватывающая и опасная. Благодаря работе с материалом Транк, по его словам, почерпнул для себя много новой информации, помимо прочего объясняющей современное положение дел в стране и обществе.

Кого именно сыграет в будущей постановке Том Харди, постановщик раскрывать пока не стал.

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