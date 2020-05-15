Чад Стахелски рассказал, чем отличается сериал «Отель „Континенталь“» от фильмов про Джона Уика

Несправедливость, связанную с отсутствием новостей об «Отеле „Континенталь“», решил исправить бессменный режиссёр киносерии «Джон Уик» и по совместительству исполнительный продюсер сериала Чад Стахелски.

Постановщик на днях пообщался с порталом Fandom и рассказал о главных отличиях грядущего проекта канала Starz от фильмов о сверхэффективном убийце, которого желательно держать подальше от карандашей.

В сериале «Отель „Континенталь“» другой взгляд на мир во всей его полноте, и он складывается из точек зрения разных персонажей. В «Джоне Уике» я рассказываю о неделе из жизни человека, у которого всё выходит из-под контроля. Продюсеры и сценаристы сериала действуют в совсем другой временной схеме и под другим углом зрения. Речь о том, насколько глубок мир, и я не только о наёмниках, но и обо всём остальном, об историях становления отдельных персонажей из «Джона Уика». Там много интересных вещей, это крайне интересный взгляд на мир Уика, что, я считаю, очень здорово. Мы смотрим на него не глазами Джона Уика, однако это не значит, что он там не появится, просто повествование ведётся не от его лица. Чад Стахелски, разъяснил

Сценаристом и шоураннером экшен-триллера о международной сети отелей «Континенталь», обслуживающей наёмных убийц, выступает помогавший с текстом «Джона Уика 3» Крис Коллинз («Прослушка», «Сыны Анархии»). В команду исполнительных продюсеров наряду с Коллинзом и Стахелски входят остальные знакомцы по франчайзу: Киану Ривз, Дерек Кольстад и Дэвид Литч. Чад Стахелски снимет первый эпизод.