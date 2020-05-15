Режиссёр «Игры престолов» снимет пилотный эпизод фантастики «Мир-Кольцо»

Портал Collider сообщает, что сериал по книжной серии Ларри Нивена «Мир-Кольцо», о котором последний раз упоминалось осенью 2017-го, живее всех живых. В экранизацию под присмотром потокового сервиса Amazon совсем недавно включился режиссёр Алан Тейлор («Игра престолов», «Тор 2: Царство тьмы»), который снимет пилотный эпизод сериала.

Научно-фантастическая драма поведает о команде исследователей, отправившихся в космос, чтобы изучать инопланетный кольцеобразный мир, размеры которого в миллион раз превышают размеры Земли. Найденные в ходе путешествия по гиганту необыкновенные артефакты и технологии превосходят самые смелые ожидания землян. С помощью находок представители человечества надеются спасти обречённую на гибель родную планету.

Сценарием первой серии занимается Акива Голдсман («Грань», «Звёздный путь: Пикар»). За производство отвечают Amazon Studios и MGM Television.