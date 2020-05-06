Экшен-триллер Криса Пратта «Список смертников» ушёл на Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В феврале стало известно, что коллеги по «Великолепной семёрке» Крис Пратт и Антуан Фукуа поработают над многосерийным триллером «Список смертников» (The Terminal List), где Пратт ещё и сыграет главную роль. А сегодня выяснилось, что проект прибрал к рукам потоковый сервис Amazon.

Психологический экшен-триллер по одноимённому роману Джека Карра поведает о морпехе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя исключительно важную тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Фукуа срежиссирует проект, а также совместно с Праттом выступит его исполнительным продюсером. Сценарий поручили Дэвиду Диджилио («Странный ангел»). Производством займутся MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios.