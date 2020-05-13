Итан Хоук против рабства в первом трейлере «Птицы доброго Господа»

Кабельный канал Showtime опубликовал трейлер мини-сериала «Птица доброго Господа» с Итаном Хоуком в главной роли. Вдобавок экранизация исторического романа Джеймса Макбрайда от Blumhouse Television получила дату выхода — премьера состоится 9 августа.

Это история о юном невольнике Генри Шеклфорде (Джошуа Калеб Джонсон) из Канзаса, превратившегося в поле битвы между сторонниками и противниками рабства. Знакомство с легендарным аболиционистом Джоном Брауном (Хоук) навсегда меняет жизнь подростка, который сбегает из города, переодевшись в женское платье. Примкнув к Брауну, Генри принимает участие в знаменитом рейде на арсенал Харперс-Ферри. Провалившуюся вылазку считают одной из искр, разжегших гражданскую войну между Севером и Югом.

Хоук также числится сценаристом проекта совместно с Марком Ричардом («Бойся ходячих мертвецов»). Драму срежиссировал Энтони Хемингуэй («Бесстыдники»).

И постер: