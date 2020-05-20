Сериал «Родина: Форт Салем» получил второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал Freeform принял решение продлить многосерийное фэнтези «Родина: Форт Салем» на второй сезон. Сериал считается самым высокорейтинговым новичком канала при показателе 0,1 в ключевом демо «18–49 лет» и 312 тыс. просмотров. Продолжение истории о ведьмах планируют показать в следующем году.

События мистической драмы разворачиваются в альтернативной современности. В XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной угрозой.

В сериале снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм, Деметрия Маккинни, Эшли Николь Уильямс и Лайн Рени. Создателем, шоураннером и сценаристом значится Элиот Лоуренс («Когти»). Исполнительными продюсерами выступают коллеги по «Наследникам» Уилл Феррелл, Адам Маккей, а также Кевин Мессик.