Супергерои на самоизоляции ждут второй сезон «Пацанов» на задумчивых фото из сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Не знаете, чем ещё занять себя на самоизоляции? Спасайте человечество вместе с любимыми супергероями «Семёрки». Записывайте рецепт: 1. Пафосно встаньте у окна. 2. Задумчиво смотрите вдаль. 3. Ждите второй сезон «Пацанов».

…Профит. Эксклюзивными закадровыми фото из штаб-квартиры в небоскрёбе Vought Tower поделился официальный твиттер лучшего сериала Amazon. Как видим, принадлежащие корпорации герои коротают время в ожидании новой возможности спасти человечество, обдумывая совершённые ими ошибки. Лол, нет, конечно.

Шоураннер и сценарист «Пацанов» Эрик Крипке («Сверхъестественное») уже скоро порадует нас датой премьеры второго сезона, в котором вернутся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, а с ними Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.