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Супергерои на самоизоляции ждут второй сезон «Пацанов» на задумчивых фото из сериала

Не знаете, чем ещё занять себя на самоизоляции? Спасайте человечество вместе с любимыми супергероями «Семёрки». Записывайте рецепт: 1. Пафосно встаньте у окна. 2. Задумчиво смотрите вдаль. 3. Ждите второй сезон «Пацанов».

Промо-арт сериала «Пацаны»

…Профит. Эксклюзивными закадровыми фото из штаб-квартиры в небоскрёбе Vought Tower поделился официальный твиттер лучшего сериала Amazon. Как видим, принадлежащие корпорации герои коротают время в ожидании новой возможности спасти человечество, обдумывая совершённые ими ошибки. Лол, нет, конечно.

Шоураннер и сценарист «Пацанов» Эрик Крипке («Сверхъестественное») уже скоро порадует нас датой премьеры второго сезона, в котором вернутся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, а с ними Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

13 Обсудить
Темы
 
Пацаны
 
Иван Петров
Лучший комментарий
+30

СтарЛайт чудо как хороша:-)
Комментарии
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13Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 406: «Скуби-Ду», «Лицо со шрамом» и вечно недовольный фандом
 
19Ноль кадров в секунду – 317: It's-a me, Mafio
 
5ЕВА – 373: аBNAлитика
 
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