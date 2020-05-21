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Кошмары и тайны Клэя Дженсена в трейлере 4 сезона «13 причин почему»

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер четвёртого сезона «13 причин почему». Заключительная глава многосерийной подростковой драмы предоставит главным героям возможность покончить со всеми страшными секретами до выпускного. Премьера финального сезона состоится 5 июня.

Сериал по одноимённому роману Джея Эшера рассказывает о школьнике Клэе Дженсене (Дилан Миннетт), распутавшем тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер благодаря доставшимся ему аудиокассетам, записанным девушкой перед суицидом. Последующие сезоны рассказывают о не менее трагических последствиях, которые повлекла за собой смерть Ханны, и все они так или иначе связаны с Клэем и хранимыми главным героем тайнами.

В сериале также снимаются Кейт Уолш, Брайан Д’Арси Джеймс, Дерек Люк, Брэндон Флинн, Алиша Боэ и Кристиан Наварро. Сценарист, шоураннер и создатель проекта — Брайан Йорки.

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