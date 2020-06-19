Второй сезон «Алиениста» стартует на неделю раньше

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TNT решил сократить зрителям время ожидания второго сезона «Алиениста» и сменил дату выхода продолжения с 26 на 19 июля, по такому случаю выпустив свежий промо-ролик сериала. Многосерийный психологический триллер вернёт персонажей Даниэля Брюля, Дакоты Фаннинг и Люка Эванса в новой главе под названием «Ангел тьмы».

События одноимённой экранизации детективного романа Калеба Карра разворачиваются спустя год после произошедшего в первом сезоне «Алиениста». В сиквеле Ласло Крайцлеру (Брюль), Джону Муру (Эванс) и Саре Говард (Фаннинг), основавшей собственное детективное агентство, предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения новорождённой дочери испанского дипломата.

За второй сезон отвечает шоураннер Фрэнк Пульезе («Карточный домик»). Исполнительными продюсерами выступают Эрик Рот, Стив Голин, Розали Сведлин и Кэри Фукунага.