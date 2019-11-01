Шон Бин получил роль в технотриллере «Сквозь снег»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Человек-спойлер Шон Бин («Игра престолов»), по известным причинам частенько меняющий проекты, подыскал себе очередную телевизионную роль — актёр снимется во втором сезоне технотриллера «Сквозь снег» от кабельного канала TNT. Что за персонаж ему достался, пока не раскрывается.

Съёмки давно объявленного продолжения уже начались, хотя первый сезон зрители увидят только весной.

События футуристического триллера по французскому графическому роману Le Transperceneige разворачиваются в мрачном будущем. Земля вот уже семь лет живёт в условиях нового ледникового периода. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовятся повоевать за улучшение жизни с элитой из VIP-вагонов.

В сериале также снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннером числится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Пилот снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Производство на контроле у Tomorrow Studios и CJ Entertainment.