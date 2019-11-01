Лесли Манн сыграет главную роль в феминистском триллере о бьющихся током женщинах

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года стриминговый сервис Amazon объявил о запуске в разработку сериала «Сила» — экранизации одноимённого фантастического романа Наоми Олдерман о наэлектризованных женщинах. А на днях главную роль в проекте застолбила за собой Лесли Манн («Любовь по-взрослому»).

События 10-серийного триллера происходят в параллельной реальности, где все девочки-подростки вследствие внезапной генетической мутации оказываются наделены особой силой — способностью бить окружающих электрическим током. Позже выясняется, что эту самую силу они способны пробуждать и в женщинах старшего возраста. Вот тут-то, видимо, и начинается веселье.

Главные героини истории — юная сиротка Элли из США, дочь лондонского гангстера Рокси, нигерийская журналистка Танде и мэр Сиэтла Марго Клири-Лопес (Манн).

Олдерман возглавляет сценарную команду проекта, состоящую исключительно из женщин. Режиссировать берётся Рид Морано («Рассказ служанки»). В производство под контролем Sister Pictures и Amazon Studios проект уйдёт через несколько месяцев.