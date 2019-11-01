«Вампирские войны» — первые кадры из триллера с Йеном Сомерхолдером

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Йен Сомерхолдер («Дневники вампира») не может держаться подальше от кровососов. Потоковый сервис Netflix выпустил подборку первых кадров из многосерийного триллера «Вампирские войны» (V-Wars) по одноимённому графическому роману Джонатана Мэйберри. Премьера сериала состоится 5 декабря.

10-серийная постановка представляет собой своеобразную хронику первой войны человечества с вампирами. Сомерхолдер играет доктора Лютера Суонна, чей лучший друг Майкл Фэйн (Адриан Холмс), подцепив неизвестную заразу, превратился в хищника, питающегося человеческой кровью. Болезнь расползается, чудовища множатся, люди начинают войну против вампиров. Суонн пытается разобраться в причинах эпидемии, а его друг тем временем становится главарём кровососов.