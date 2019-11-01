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«Вампирские войны» — первые кадры из триллера с Йеном Сомерхолдером

Йен Сомерхолдер («Дневники вампира») не может держаться подальше от кровососов. Потоковый сервис Netflix выпустил подборку первых кадров из многосерийного триллера «Вампирские войны» (V-Wars) по одноимённому графическому роману Джонатана Мэйберри. Премьера сериала состоится 5 декабря.

10-серийная постановка представляет собой своеобразную хронику первой войны человечества с вампирами. Сомерхолдер играет доктора Лютера Суонна, чей лучший друг Майкл Фэйн (Адриан Холмс), подцепив неизвестную заразу, превратился в хищника, питающегося человеческой кровью. Болезнь расползается, чудовища множатся, люди начинают войну против вампиров. Суонн пытается разобраться в причинах эпидемии, а его друг тем временем становится главарём кровососов.

Кадры из сериала «Вампирские войны» Кадры из сериала «Вампирские войны» Кадры из сериала «Вампирские войны» Кадры из сериала «Вампирские войны»
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«Вампирские войны» — первые кадры из триллера с Йеном Сомерхолдером

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