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«Фанатик» — первые кадры из телеремейка с Зои Кравиц

Потоковый сервис Hulu опубликовал первые кадры из «Фанатика» (High Fidelity) — многосерийного ремейка одноимённой полнометражной картины 2000 года с Джоном Кьюсаком. В сериале главную роль играет недавно отхватившая партию Женщины-кошки Зои Кравиц.

Первый сезон музыкальной романтической драмеди выйдет целиком 14 февраля.

Это история о владелице бруклинского магазинчика пластинок Робин, переживающей тяжёлое расставание. Девушка начинает вспоминать все свои предыдущие отношения и то, как и чем они завершились, пытаясь разобраться в причинах нынешних неудач. Эти воспоминания, рассматриваемые через призму музыки и поп-культуры, заставляют её по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Помимо Кравиц в сериале снимаются Да’Вин Джой Рэндольф, Дэвид Х. Холмс, Джейк Лэйси и Кингсли Бен-Адир. За сценарий отвечают авторы «Зои Харт из Южного штата» Вероника Уэст и Сара Кукзерка. Производством заведуют Midnight Radio и ABC Studios Signature.

7
Кадры из сериала «Фанатик»
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