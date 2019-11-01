Джордж Мартин не будет писать сценарий для приквела «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов» «Дом Дракона» по роману «Пламя и кровь» находится в разработке уже несколько лет — впервые Джордж Мартин питчил его HBO ещё в 2016 году, когда только начались поиски шоу-преемника. И вот теперь, когда спин-офф получил добро на съёмки 10-серийного первого сезона и обзавёлся шоураннерами в лице Мигеля Сапочника и Райана Кондала («Колония»), многие полагали, что сам писатель тоже каким-то образом поучаствует в проекте.

Но Мартин поспешил внести ясность, чётко обозначив свои приоритеты, — в это трудно поверить, но он хочет закончить начатые в 2011 году «Ветра зимы»:

Райан Кондал уже проделал серьёзную работу в части сценария, но ещё больше работы впереди... Пока мы даже не знаем, где пройдут съёмки. Но я полагаю, что мы вернёмся хотя бы в некоторые из стран, где снимали Дэвид и Дэн. Я рассчитываю быть вовлечённым во всё это в определённом качестве… И кто знает, если всё сработает, может быть, я даже напишу сценарии нескольких эпизодов. Но позвольте мне прояснить… я не собираюсь браться ни за какие сценарии, пока не закончу «Ветра зимы». Зима близко, и «Ветра» остаются моим приоритетом, как бы сильно мне ни хотелось написать сценарий «Дома Дракона». Джордж Мартин, великий сказочник

Действие сериала развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов» и покажет начало и расцвет эры Таргариенов. Второй же спин-офф не получил зелёного света от телеканала, и Мартин не скрывает своего разочарования по этому поводу: