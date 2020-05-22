 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на КГ — главные новости 11–17 мая Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный» Новости аниме — лучшее за неделю Отключение рекламы, эксклюзивный контент и прочие плюшки на «Патреоне» Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Трейлер второго сезона «Алиениста»: Дакота Фаннинг, Даниэль Брюль и Люк Эванс расследуют новое запутанное дело

Кабельный канал TNT опубликовал трейлер второго сезона «Алиениста» — психологического триллера с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фаннинг и Люком Эвансом в главных ролях. Дату возвращения тоже объявил — продолжение под названием «Ангел тьмы» выйдет 26 июля.

События экранизации детективного романа Калеба Карра «Ангел тьмы» разворачиваются спустя год после произошедшего в первом сезоне «Алиениста». В сиквеле Ласло Крайцлеру, Джону Муру и Саре Говард, основавшей собственное детективное агентство, предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения новорожденной дочери испанского дипломата.

Шоураннером второго сезона выступает Фрэнк Пульезе («Карточный домик»). Исполнительными продюсерами числятся Эрик Рот, Стив Голин, Розали Сведлин и Кэри Фукунага. За производство отвечают Paramount TV и Studio T.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Алиенист
 6 маяСвежий трейлер триллера «Сквозь снег» обещает экшен на высоких скоростях 23 апреля«Воздействие» возвращается, но без обвиняемого в изнасиловании Тимоти Хаттона
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются
 
Новые сериалы 26 марта — 1 апреля
 
Слух: в сериале про Оби-Вана Кеноби появится известный персонаж из приквелов

Тоже интересно

 
Кино «Бонд 25» раскрыл объятия движению #MeToo и покончил с «девушками Бонда»
 
Кино Обзор фильма «Бегущий по лезвию 2049» от Ильи Кролика
 
«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
 
Кино Первые зрители «Аквамена» считают фильм самым амбициозным проектом по комиксам DC
 
Анджей Сапковский и Лорен Хиссрич беседуют о «Ведьмаке»
 
Кино «Капитан Марвел» обошла «Чудо-женщину» по предпродажам билетов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в мае

23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 406: «Скуби-Ду», «Лицо со шрамом» и вечно недовольный фандом
 
17Ноль кадров в секунду – 317: It's-a me, Mafio
 
2ЕВА
 
 
6Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
15Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru