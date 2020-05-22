Трейлер второго сезона «Алиениста»: Дакота Фаннинг, Даниэль Брюль и Люк Эванс расследуют новое запутанное дело

Кабельный канал TNT опубликовал трейлер второго сезона «Алиениста» — психологического триллера с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фаннинг и Люком Эвансом в главных ролях. Дату возвращения тоже объявил — продолжение под названием «Ангел тьмы» выйдет 26 июля.
События экранизации детективного романа Калеба Карра «Ангел тьмы» разворачиваются спустя год после произошедшего в первом сезоне «Алиениста». В сиквеле Ласло Крайцлеру, Джону Муру и Саре Говард, основавшей собственное детективное агентство, предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения новорожденной дочери испанского дипломата.
Шоураннером второго сезона выступает Фрэнк Пульезе («Карточный домик»). Исполнительными продюсерами числятся Эрик Рот, Стив Голин, Розали Сведлин и Кэри Фукунага. За производство отвечают Paramount TV и Studio T.
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