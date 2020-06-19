Hulu продлил мультсериалы для взрослых «Солнечные противоположности» и «Скрестив мечи»

Стриминговый сервис Hulu оперативно продлил сразу две свои анимационные комедии. По свежему сезону получили едва стартовавшее комедийное фэнтези «Скрестив мечи» и комедийная фантастика «Солнечные противоположности». За создание обоих проектов отвечают знатоки многосерийных комедий для взрослых.
Получившая второй сезон комедия «Скрестив мечи», создаваемая силами авторов «Робоцыпа», рассказывает о молодом крестьянине Патрике, которому удалось осуществить свою мечту и стать рыцарем. Правда, главный герой быстро теряет все свои иллюзии, когда убеждается в том, что при дворе творится настоящий ад.
Обзаведшиеся третьим сезоном «Солнечные противоположности» от соавторов «Рика и Морти» продолжат рассказывать о семье сверхразвитых инопланетян, очутившихся на Земле и вынужденных приспосабливаться к жизни в современных США.