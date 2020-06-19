Hulu продлил мультсериалы для взрослых «Солнечные противоположности» и «Скрестив мечи»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu оперативно продлил сразу две свои анимационные комедии. По свежему сезону получили едва стартовавшее комедийное фэнтези «Скрестив мечи» и комедийная фантастика «Солнечные противоположности». За создание обоих проектов отвечают знатоки многосерийных комедий для взрослых.

Получившая второй сезон комедия «Скрестив мечи», создаваемая силами авторов «Робоцыпа», рассказывает о молодом крестьянине Патрике, которому удалось осуществить свою мечту и стать рыцарем. Правда, главный герой быстро теряет все свои иллюзии, когда убеждается в том, что при дворе творится настоящий ад.

Обзаведшиеся третьим сезоном «Солнечные противоположности» от соавторов «Рика и Морти» продолжат рассказывать о семье сверхразвитых инопланетян, очутившихся на Земле и вынужденных приспосабливаться к жизни в современных США.