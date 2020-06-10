Лютое средневековье в трейлере комедии «Скрестив мечи» от авторов «Робоцыпа»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu выпустил полноценный трейлер мультсериала для взрослых «Скрестив мечи». Авторство принадлежит создателям культового «Робоцыпа» во главе с Сетом Грином.

Главный герой комедийного фэнтези — молодой крестьянин Патрик (Николас Холт), мечтающий стать рыцарем и помогать обездоленным. Но когда добросердечный пейзанин получает-таки место при королевском дворе, вожделенная должность с полным пакетом прав и обязанностей превращается в настоящий кошмар. А всё потому что в королевстве процветают обман, коррупция, жестокость и тотальный разврат.

За сценарий отвечают Джон Херветайн IV и Том Рут; они же выступают исполнительными продюсерами наряду с Грином, Мэттью Сенрейчем и Эриком Таунером. Премьера первого сезона состоится совсем скоро, 12 июня.