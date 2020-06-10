 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix Анонс и демонстрация Unreal Engine 5 на PlayStation 5 Неделя аниме на «КГ-Портале» — главные новости за 4–10 мая Вся правда о Щиничиро Ватанабэ Аня Тейлор-Джой может сыграть молодую Фуриозу в новом «Безумном Максе» Джорджа Миллера
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Лютое средневековье в трейлере комедии «Скрестив мечи» от авторов «Робоцыпа»

Стриминговый сервис Hulu выпустил полноценный трейлер мультсериала для взрослых «Скрестив мечи». Авторство принадлежит создателям культового «Робоцыпа» во главе с Сетом Грином.

Главный герой комедийного фэнтези — молодой крестьянин Патрик (Николас Холт), мечтающий стать рыцарем и помогать обездоленным. Но когда добросердечный пейзанин получает-таки место при королевском дворе, вожделенная должность с полным пакетом прав и обязанностей превращается в настоящий кошмар. А всё потому что в королевстве процветают обман, коррупция, жестокость и тотальный разврат.

За сценарий отвечают Джон Херветайн IV и Том Рут; они же выступают исполнительными продюсерами наряду с Грином, Мэттью Сенрейчем и Эриком Таунером. Премьера первого сезона состоится совсем скоро, 12 июня.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Скрестив мечи
 29 маяNetflix и Hulu соревнуются за право спасти «Кобру Кай» от закрытия 27 маяЮный гей ищет вторую половину в трейлере мелодрамы «С любовью, Виктор»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Авторы «Робоцыпа» работают над комедийным фэнтези для Hulu
 
Секс-подземелья, кровища и пытки в тизере комедии «Скрещённые мечи» от авторов «Робоцыпа»
 
Лютое средневековье в трейлере комедии «Скрестив мечи» от авторов «Робоцыпа»

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 267: Спасибо, Иисус!
 
Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером
 
Аниме ЕВА-355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
 
Игры Mortal Kombat 11 — премьерный трейлер
 
Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix
 
Кино Первый постер мелодрамы Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» намекает на любовь к родине
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в июне

12 ПтЛазер-шоу «Три дебила»
12 ПтЕВА (аудио)
13 СбТелеовощи (аудио)
14 ВсТелеовощи (видео)
14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду (аудио)
17 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
 
8ЕВА
 
19Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
22ЕВА – 375: (Не) такое говно
 
12Телеовощи – 342: По заказу новосибирского метрополитена
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 408: Снайдеркат, жизнь с динозаврами и история GTA
 
7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
5ЕВА – 374: Реклама бонуса для спонсоров
Ещё
ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru