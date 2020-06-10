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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Чулпан Хаматова напугана: зрители оправдывают Сталина и ругают сериал «Зулейха открывает глаза»

Дотянулся проклятый Сталин и до сериалов. На полях виртуального кинорынка Key Buyers Event: Digital Edition сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматова пообщалась с Variety, рассказав об опасном сдвиге в зрительском восприятии и об ужасах сталинской эпохи.

В насобиравшей 36,5 млн просмотров псевдоисторической драме по одноимённому роману Гузель Яхиной Хаматова сыграла титульную роль борющейся за выживание раскулаченной татарки. По словам актрисы, история о раскрытии ужасов сталинизма и привлекла её к участию в проекте. Мол, Россия сама до сих пор не получила все ответы на вопросы о своём трагическом прошлом. Ну и конечно, Хаматову пленил образ сильной женщины, сумевшей заявить о своих правах в такое страшное время и отвоевавшей право самой решать свою судьбу и судьбу своего ребёнка.

А вот что очень сильно опечалило и напугало Хаматову, так это критика сериала. Актриса искренне недоумевает, как её современники могут защищать и оправдывать политику Сталина.

Очень странно, что зрительское восприятие этой травмы за последние 15 лет кардинально изменилось. 17 лет назад я снималась в фильме о сталинской эпохе, и реакция была совершенно иной. Тогда безоговорочно принималось то, что это было ужасное время в истории моей страны. А сейчас многие говорят, что мы рассказываем историю однобоко, и считают Сталина героем! Считают, что он вёл страну к индустриализации. И жертвы — это нормально, потому что стране нужен был сильный лидер. Я считаю, это очень опасный взгляд на вещи. Это означает, что мы не помним всех уроков нашей истории. Нужно что-то делать, чтобы объяснить людям, как всё было на самом деле. Не было никакой причины депортировать миллионы людей и рушить их жизни ради сомнительного экономического успеха. Эти люди были рабами.

Хаматова признала, что и среди населения Татарстана нашлось много недовольных. У них, по словам актрисы, вызвала особое неприятие история о том, что татарка полюбила русского, — мол, быть такого не могло, что, по её мнению, абсолютная глупость.

Родившаяся в Казани актриса также поплакалась, что родилась в советскую эпоху, а потому долгое время для неё все национальные корни были утеряны и росла она без возможности изучать татарский язык и мусульманские традиции.

Я была советским ребёнком без прошлого, без семейных корней, потому что в то время какие-либо объяснения были под запретом.

 
Чулпан Хаматова, жертва сталинизма

Хаматова рассказала, что некоторые из её предков были убиты «сталинской машиной» и что в те времена было очень опасно объяснять, что произошло с её семьёй, поэтому приступив к съёмкам в «Зулейхе», актриса испытала особую гордость за то, что она татарка.

27 Обсудить
 
ЭндиДюфрейн
Лучший комментарий
+28

Очень странно, что в общей массе зрительское восприятие этой травмы за последние 17 лет нихуя изменилось. 17 лет назад я был сопливым пацаном и в истории особо не шарил. Зато верил в кино и новости, документалки по РЕН-ТВ, и разные статьи из газет о сталинской эпохе,которые читала мама, и реакция была совершенно иной. Тогда мной безоговорочно принималось на веру то, что это было ужасное время в истории моей страны, что люди жили в проголодь, что миллиарды расстреляли, или что на войне были заград отряды, которые стреляли в спину. А сейчас после вышки, после кучи книг и документальных фильмов я искренне считаю, что ОНИ рассказывали историю однобоко и считали Сталина злодеем! Я считаю, это очень опасный взгляд на вещи. Это означает, что мы не помним всех уроков нашей истории. Нужно что-то делать, чтобы объяснить людям, как всё было на самом деле. Не было никакого причины сочинять подобную чушь ради сомнительного экономического успеха. Эти люди не были рабами!

И почему миллионы еп Вашу мать! Ну как вообще это в голове не укладывается. Они хоть на секунду задумывались насколько это огромные цифры?
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