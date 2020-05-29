Netflix и Hulu соревнуются за право спасти «Кобру Кай» от закрытия

Видеосервис YouTube решил целиком и полностью завязать с игровыми сериалами и постепенно избавляется ото всех своих проектов. Не стал исключением и настоящий хит цифровой платформы «Кобра Кай». YouTube предоставил возможность другим видеосервисам посоревноваться за право стать новым домом для сериала. Источники Deadline сообщают, что в гонке участвуют все крупные стриминговые платформы, а наибольшую активность проявляют Netflix и Hulu.

Многосерийный сиквел «Парня-каратиста» получил продление на третий сезон чуть больше года назад, и сейчас YouTube готовится к его премьере, после чего сериал уйдёт на другой сервис — все три сезона будут доступны для просмотра уже на другой платформе. По информации инсайдеров, Sony Pictures Television решила подыскать сериалу новое пристанище, как только YouTube заявил, что не собирается заказывать съёмки четвёртого сезона.

По сюжету спустя 30 лет после памятного турнира скатившийся на самое дно Лоуренс (Уильям Забка) всё-таки находит в себе силы заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь вражды с процветающим Дэниэлом Ларуссо (Ральф Маччио). Второй сезон нагоняет драмы, когда в жизнь сэнсэя Лоуренса возвращается его бывший наставник Джон Криз (Мартин Коув), а драка между воспитанниками конкурирующих додзё завершается трагедией.

Создателями сериала значатся Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»).