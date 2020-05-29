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«Пацаны» желают вам всего хорошего с официального промо второго сезона

Единственный в своём роде безбашенный супергероический экшен «Пацаны» совсем скоро вернётся со вторым сезоном, но его герои уже сейчас шлют всем приветы с первого официального промо-постера. Приятно, что хоть что-то в этом мире постоянно:

Промо-арт сериала «Пацаны»

Тех, кто решил, что это тот самый обещанный Эриком Крипке большой анонс, придётся огорчить — дата выхода продолжения по-прежнему неизвестна, но все сильно рассчитывают на это лето.

В актёрском составе обошлось почти без потерь, и к нам снова вернутся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл. Присоединятся к ним Горан Вишнич, Клаудия Думит и Пэттон Освальт, ну а главное «приобретение» этого межсезонья, разумеется, Ая Кэш, которая сыграет беспощадную белую националистку Шторм.

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Галерея Пацаны
 17 маяЭрик Крипке рассказал о втором сезоне «Пацанов» и грядущем важном анонсе 9 мартаАя Кэш — супергероиня Шторм на свежем промо-арте второго сезона «Пацанов»
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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