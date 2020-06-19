Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»

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Содержание
|00:23 —
|Рассказываем про Patreon и благодарим наших спонсоров
|03:44 —
|Критики в шоке от «Артемиса Фаула»
|08:33 —
|Disney и Warner Bros. определились с датами выхода фильмов
|13:46 —
|Джоан Роулинг наделала шума своим «трансфобным» заявлением
|19:55 —
|«Унесённые ветром» возглавили чарт Amazon после удаления с HBO Max
|23:35 —
|Новая гей-икона — раскрыта сексуальная ориентация Губки Боба
|28:34 —
|Джош Транк обличил режиссёров, заставивших его изгадить «Лицо со шрамом»
|30:02 —
|Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс нахваливают сценарий «Матрицы 4»
|31:08 —
|«Билл и Тед 3» — первый трейлер
|32:56 —
|Сигурни Уивер считает, что пора оставить Эллен Рипли в покое
|35:11 —
|Отсутствие достойного сценария и мёртвый главный герой — основные проблемы «Гладиатора 2»
|41:41 —
|Братья Уинклвоссы из «Социальной сети» станут миллиардерами в своём собственном фильме
|43:44 —
|Дэн Стивенс, Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс в трейлере «Евровидения»
|46:02 —
|Пухлый Донни Йен раздаёт всем люлей в трейлере фильма «Выход толстого дракона»
|51:20 —
|Чёрный список Netflix — онлайн-сервис кается за белые привилегии
|52:34 —
|Брюс Уиллис сыграет в ещё трёх проходных фильмах
|53:59 —
|Пирса Броснана искусственно состарят для научно-фантастического фильма про вечную молодость
|54:22 —
|Как польская версия «50 оттенков серого» возбудила пользователей Netflix
|57:09 —
|Зачитываем донаты и отвечаем на вопросы
|01:06:49 —
|«Артемис Фаул» — обсуждение фильма со спойлерами
|01:22:50 —
|Михаил о сериале «Алекс Райдер»
|01:24:05 —
|Евгений об игре Final Fantasy VII Remake
|01:27:30 —
|Юрий о фильме «Король Стейтен-Айленда»
|00:31:00 —
|Евгений о четвёртом сезоне «Рика и Морти»
|01:35:30 —
|Благодарим наших спонсоров