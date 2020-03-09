Горан Вишнич сыграет Дракулу в пилоте мистической драмы «Невесты»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вампирская семья активно разрастается. Телеканал ABC умудрился успешно справиться с кастингом на роль патриарха в мистической драме «Невесты». Портал Deadline сообщает, что партию графа Дракулы получил Горан Вишнич («Вне времени»).

Его младшую невесту, как уже известно, играет Кэтрин Рейс, а старшую — Джина Торрес. Дело осталось за малым — найти среднюю вампирицу, и семейство можно считать укомплектованным.

Вампирская мыльная опера поведает о трёх спасённых от удела смертных вампиршах Клео (Торрес), Рене и Лили (Рейс), нынче обитающих в современном Нью-Йорке. Они богаты, успешны, красивы и влиятельны, но ссорятся, устраивают сцены, ревнуют и предаются прочим земным слабостям, как любые смертные.

На момент начала повествования могущественный Князь тьмы брошен погибать в своём разрушенном замке в Карпатских горах, пока его невесты сбежали на другой континент строить новую жизнь втроём.

В пилоте также снимаются Крис Мэйсон («Бродчёрч») и София Татум («Мне это не нравится»). Эпизод срежиссирует Мэгги Кайли («Американская история ужасов») по сценарию Роберто Агирре-Сакасы («Леденящие душу приключения Сабрины»). В исполнительных продюсерах числится Грег Берланти («Ты»). За производством присматривают Warner Bros. Television, Berlanti Prods и ABC Studios.