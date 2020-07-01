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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Страдающий рестлер Дэйв Батиста в трейлере четвёртого сезона «Комнаты 104»

Кабельный канал HBO выкатил трейлер четвёртого — заключительного — сезона многосерийной антологии «Номер 104». В одном из заключительных эпизодов сериала зрители увидят персонажа в исполнении Дэйва Батисты («Стражи галактики»). Он сыграет бывшего рестлера, страдающего от последствий одного памятного поединка.

Сборник разножанровых телерассказов от Марка и Джея Дюплассов посвящён гостиничному номеру 104 в одном из множества самых обычных американских отелей. Каждый раз, когда в него заселяются жильцы, с ними обязательно происходит что-нибудь невероятное, странное, драматичное и даже забавное.

Сериал возвращается на малые экраны 24 июля, а эпизод с Батистой под названием Avalanche выйдет 7 августа.

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Подкасты
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