 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Приключенческий фильм «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым отснят Угроза страшнее Конга и Годзиллы появляется в тизере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров» Dynamite переиздаст комиксных «Пацанов» к 20-летнему юбилею и финальному сезону сериала от Amazon Друзья-злодеи Брюса Уэйна уже не стесняются ненавидеть его на страницах Absolute Batman #16 Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
426

Из Далёкой галактики в Хогвартс: режиссёр «Андора» снимет часть первого сезона «Гарри Поттера»

Источник: Netflix

К съёмочной команде сериала «Гарри Поттер» присоединился режиссёр Бенджамин Карон. Хорошая новость, ведь он снял несколько серий в «Андоре» — лучшем сериале по «Звёздным войнам», «Шерлоке» от BBC и «Короне».

Карон стал третьим официально подтверждённым участником съёмочной группы проекта. Скорее всего, он снимет пятый и шестой эпизоды вслед за шоураннером Марком Майлодом («Игра престолов»), который поставил первый и второй, и Люси Форбс («Конец ***го мира») — третий и четвёртый.

Всего первый сезон «Гарри Поттера» будет состоять из восьми серий, так что, следуя логике, ждём ещё одного режиссёра. Или одну.

Второй сезон начнут снимать сразу после первого, чтобы детки не слишком выросли. Главных из них играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Писать музыку наняли Ханса Циммера. А вот мама Роулинг числится лишь исполнительным продюсером проекта, к кастингу, сценарию и съёмкам никакого отношения не имеет.

Премьера сериала запланирована на начало 2027 года.

Теги
АнонсыГарри ПоттерАндорДжоан Роулинг
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

42Иронично и непостижимо: Джоан Роулинг никак не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру» 18Музыкальный волшебник Ханс Циммер напишет звуковую дорожку для сериала по «Гарри Поттеру» 37Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер» 22«Ты сериал, Гарри»: Ник Фрост показал своего Хагрида 37Съёмки сериала по «Гарри Поттеру» начались!

Тоже интересно

11Хью Джекман стал суровым дедом из Шервуда на первых кадрах драмы «Смерть Робина Гуда» 19Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» не впечатлил ни критиков, ни зрителей 4КГ играет: Silent Hill 4: The Room, часть 1 1Опять в крови: первые страницы свежей чёрно-белой и кровавой серии про Росомаху 1Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку

Далее на КГ

3
Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой»
 17
Генри Кавилла и Джереми Айронса засняли на съёмках перезапуска «Горца»
 6
Ты сдохнешь и тебя съедят: режиссёр российского ужастика «Спутник» снимет новый хоррор с пришельцем
 9
Причинивший немало боли критикам фильм Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом скоро появится на цифре
 12
Вышел трейлер анимационного приключения «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»
 9
Высокая цена знания: трейлер сериала «Извне» обещает премьеру четвёртого сезона 19 апреля
 8
На одном Стэйтеме далеко не уедешь: Гай Ричи позвал в следующий фильм Винни Джонса, Джонни Ли Миллера и Джейсона Айзекса
 41
Ричер против инопланетного робота: трейлер фантастического боевика «Машина войны» с Аланом Ричсоном
 4
Новые сериалы недели: второй сезон Fallout подходит к концу
 7
«FX Воин Куруми» — анонс и тизер аниме про девушку-трейдершу
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Дейзи Ридли сыграет в реальной истории медсестры, которая по ночам становилась злым бойцом MMA
 
Рецензия и отзывы на комикс «Ночь живых мертвецов»
 
Кино Новые фильмы недели: «Хищник: Планета смерти» и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
 
Сценаристка Absolute Wonder Woman показала дизайны некоторых персонажей из комикса
 
Кино Уже 5 миллиардов! Новое достижение «Чебурашки 2»
 
Аниме Аниме «Девушка напрокат» продолжится пятым сезоном весной
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 636: Необязательная задница
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
 
3Телеовощи – 635: Рыцарь в уязвимой позиции
 
5ЕВА – 670: Опыты по достижению бессмертия
 
1Ноль кадров в секунду – 615: Пошаговый Пёсель
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 
6ЕВА – 669: Объяснение сюжета
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru