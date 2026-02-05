Из Далёкой галактики в Хогвартс: режиссёр «Андора» снимет часть первого сезона «Гарри Поттера»

К съёмочной команде сериала «Гарри Поттер» присоединился режиссёр Бенджамин Карон. Хорошая новость, ведь он снял несколько серий в «Андоре» — лучшем сериале по «Звёздным войнам», «Шерлоке» от BBC и «Короне».

Карон стал третьим официально подтверждённым участником съёмочной группы проекта. Скорее всего, он снимет пятый и шестой эпизоды вслед за шоураннером Марком Майлодом («Игра престолов»), который поставил первый и второй, и Люси Форбс («Конец ***го мира») — третий и четвёртый.

Всего первый сезон «Гарри Поттера» будет состоять из восьми серий, так что, следуя логике, ждём ещё одного режиссёра. Или одну.

Второй сезон начнут снимать сразу после первого, чтобы детки не слишком выросли. Главных из них играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Писать музыку наняли Ханса Циммера. А вот мама Роулинг числится лишь исполнительным продюсером проекта, к кастингу, сценарию и съёмкам никакого отношения не имеет.

Премьера сериала запланирована на начало 2027 года.