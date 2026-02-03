Иронично и непостижимо: Джоан Роулинг никак не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру»

Джон Литгоу, играющий Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер», случайно подтвердил прошлогодние догадки о полной непричастности Джоан Роулинг к новой экранизации её книг про мальчика-волшебника.

Поводом стал дежурный вопрос об отношении актёра к общественно политической позиции писательницы. Без задней мысли Литгоу пояснил:

Я отношусь к этой теме крайне серьезно. Дж. К. Роулинг создала потрясающий стандарт для молодёжи, детскую литературу, которая прочно вошла в сознание общества. Гарри Поттера и истории о нём любят и молодые, и старые. В них так много говорится о принятии, о добре и зле, о доброте и жестокости.

И мне кажется ироничным и необъяснимым, что Роулинг озвучила такие взгляды. Я читал об этом, но никогда с ней не встречался. Она никак не участвует в производстве. Люди, которые переосмысливают Гарри Поттера и превращают его в сериал, — вот это замечательные люди… Это люди, с которыми я хочу работать.

Конечно, меня расстраивает, когда яростно выступают против моего участия в проекте. Но если вы прочтёте книги, вы не увидите абсолютно никаких следов трансфобии. Она написала это замечательное размышление о доброте, сочувствии и принятии, поэтому нынешняя ситуация кажется мне такой странной.