Новые сериалы недели: «Первобытный человек» Дженнди Тартаковски готов к новым приключениям

Середина лета отметится сериальным штилем. Никаких худо-бедно интересных премьер не предвидится, зато имеется как минимум один замечательный возвращенец — на кабельный канал Adult Swim возвращается анимационный боевик «Первобытный человек» от Дженнди Тартаковски.
Четверг, 21 июля
ужастик
В ролях Дилан Макдермотт, Анжелика Хьюстон, Фрэнсис Конрой, Мэтт Бомер, Дэнни Трехо, Билли Лурд
Создатель Райан Мёрфи
Каждый эпизод нового сборника страшных рассказов посвящён отдельной истории и определённым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. В антологии отметятся как уже знакомые зрителям жуткие монстры, так и новые порождения тьмы.
триллер, детектив, приключенческий, боевик
В ролях Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Фаран Тахир, Нур Разуки, Педж Вахдат, Амин Наземзадех
Создатель Джонатан И. Стейнберг, Роберт Ливайн
Первый сезон экшен-триллера с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу завершится седьмым эпизодом. В конце июня кабельный канал FX продлил сериал на второй сезон.
Пятница, 22 июля
мультфильм, семейный, драма, боевик, приключенческий
В ролях Аарон Лапланте
В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.
комедия
В ролях Рэйф Сполл, Эстер Смит, Имелда Стонтон, Робин Кра, Сара Найлз, Джонатан Роудс
Создатель Энди Уолтон
В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.
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