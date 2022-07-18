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Новые сериалы недели: «Первобытный человек» Дженнди Тартаковски готов к новым приключениям

Источник: Adult Swim

Середина лета отметится сериальным штилем. Никаких худо-бедно интересных премьер не предвидится, зато имеется как минимум один замечательный возвращенец — на кабельный канал Adult Swim возвращается анимационный боевик «Первобытный человек» от Дженнди Тартаковски.

Четверг, 21 июля

 
Сезон2
FX
Американские истории ужасов American Horror Stories

ужастик

В ролях Дилан Макдермотт, Анжелика Хьюстон, Фрэнсис Конрой, Мэтт Бомер, Дэнни Трехо, Билли Лурд

Создатель Райан Мёрфи

Каждый эпизод нового сборника страшных рассказов посвящён отдельной истории и определённым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. В антологии отметятся как уже знакомые зрителям жуткие монстры, так и новые порождения тьмы.

Видео

 
Конец сезона1
FX
Старик The Old Man

триллер, детектив, приключенческий, боевик

В ролях Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Фаран Тахир, Нур Разуки, Педж Вахдат, Амин Наземзадех

Создатель Джонатан И. Стейнберг, Роберт Ливайн

Первый сезон экшен-триллера с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу завершится седьмым эпизодом. В конце июня кабельный канал FX продлил сериал на второй сезон.

Видео

Пятница, 22 июля

 
Сезон2
Adult Swim
Первобытный человек Primal

мультфильм, семейный, драма, боевик, приключенческий

В ролях Аарон Лапланте

В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Видео

 
Сезон3
Apple TV+
Попытки Trying

комедия

В ролях Рэйф Сполл, Эстер Смит, Имелда Стонтон, Робин Кра, Сара Найлз, Джонатан Роудс

Создатель Энди Уолтон

В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.

Видео

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