Кевин Дюран злодействует в финальном трейлере сериала «Лок и ключ»

Заключительную телеглаву постараются сделать эпичной. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего — финального — сезона фэнтезийного триллера «Лок и ключ». Завершающие серии экранизации графического романа Джона Хилла от шоураннеров Карлтона Кьюза и Мередит Аверилл выйдут 10 августа.

После трагической гибели мужа Нина Лок вместе с тремя детьми переехала в фамильное поместье покойного супруга. Поселившиеся в старинном особняке Локи сталкиваются с невероятным и пугающим наследием отца — магическими ключами, за которыми охотится могущественное чудовище.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд.