«Флэш» завершится девятым сезоном

Наконец-то Гранту Гастину отдадут паспорт! Телеканал The CW официально объявил, что урезанный до 13 эпизодов девятый сезон «Флэша» станет для супергероической экшен-драмы заключительным. В активное производство финальные эпизоды отправятся в сентябре.

Слухи о закрытии сериала ходили ещё в начале года и особенно интенсифицировались после новостей о намерении «Ворнеров» сбыть с рук убыточный канал. Шоураннер сериала Эрик Уоллес успел поблагодарить всех соучастников, не преминув напомнить, какой бесподобный, высококачественный проект они создают.

Сверхскоростные супергеройские метания наконец-то подойдут к концу в следующем году, когда начнут выходить последние эпизоды неприлично затянувшегося сериала, самого долгоиграющего проекта закономерно отправляющейся в небытие Arrowverse.