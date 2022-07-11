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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Флэша» пожаловалась на расизм и женоненавистничество фанатов сериала

Источник: The CW

Кошмарной правдой о закулисье очень многосерийного экшена «Флэш» на The CW решила поделиться исполнительница главной женской роли Кэндис Паттон. Страшно представить, но из-за абьюза, харассмента и других жутких слов зрители могли лишиться радости видеть её в роли возлюбленной главного героя. Потому что актрису буквально затравили на почве расизма. И никто из руководства проекта даже не почесался ей помочь.

В подкасте The Open Up исполнительница роли Айрис Уэст рассказала всю правду.

В 2014 году у нас не было никакой системы поддержки, никто не мониторил ситуацию. Поэтому ты мог преспокойно подвергаться оскорблениям хоть каждый день.

Паттон считает себя одной из первых чернокожих актрис в такой значимой роли на экране, потому и рассудила, что досталось ей за новаторский подход авторов к касту темнокожей героини на роль подружки супергероя.

Очень сложно быть одной из первых — приходится сталкиваться с отторжением, и тебе некому помочь. Сейчас люди чуть лучше понимают, какими расистами и женоненавистниками могу быть фанаты, особенно когда речь о комиксах. Но в те времена на это никто не обращал внимания.

Сейчас, полагает актриса, Warner Bors. и The CW чуть лучше понимают, что с актёрами нужно обращаться бережнее и не позволять никому их оскорблять, а то ведь так можно лишиться всех своих талантов.

Я собиралась уйти из сериала на втором сезоне, потому что ощущала, что долго не продержусь, и чувствовала себя очень несчастной.

По большому счёту это касалось рабочих протоколов и преференций, которыми в отличие от меня пользовались мои белые коллеги. Ко мне отношение было другое. Ни канал, ни студия меня не защищали. Это меня не то чтобы ранило, но расстраивало.

Тем не менее из сериала Кэндис Паттон не ушла до сих пор. Очевидно, в реальности она куда более сильная личность, чем та, кем представляется по своим же собственным рассказам.

Теги
Флэш
Комментарии (7)

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