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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Суд обязал Кевина Спейси выплатить $ 31 млн создателям «Карточного домика»

Источник: Netflix

И всё-таки виновен! К такому выводу пришёл Верховный Суд Лос-Анджелеса, обязавший Кевина Спейси выплатить $ 31 млн создателям «Карточного домика» в качестве компенсации нанесённого ущерба.

Речь идёт о неподобающем поведении актёра на съёмках хита Netflix: как утверждается, Спейси сексуально домогался до 5 членов съёмочной группы, что, в конечном счёте, привело к его увольнению. Создателям пришлось выкручиваться: сценарий был изменён, Фрэнк Андервуд — выписан из повествования, а общее число эпизодов шестого сезона сокращено вдвое. Издержки от всех этих манипуляций и были оценены в $ 29,5 млн, оставшиеся $ 1,5 млн пришлись на судебные расходы.

Таким образом, было подтверждено решение, вынесенное арбитражным судом ещё в 2020 году. Теперь Кевину Спейси точно придётся заплатить студии MRC за нарушение условий контракта. Сам актёр хоть и не согласен с этим, но, как заявили его представители, уважает решение суда.

К слову, отмена не мешает актёру сниматься в третьесортном кино.

Теги
Карточный домик
Комментарии (3)

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