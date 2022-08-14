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Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Транс Айвори Акино из «Бэтгёрл» уверена, что зрители обязательно увидят фильм
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 августа

Источник: HBO
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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1Ноль кадров в секунду – 434: Кадры против облаков
 
6ЕВА – 489: Кончающий наездник
 
9Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
1Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
 
4ЕВА – 488: Зритель ночных сов
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