Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 августа

Суд обязал Кевина Спейси выплатить $ 31 млн создателям «Карточного домика». Столько стоит неподобающее поведение на съёмках.

Чёрному Морскому Змею наплевать на отношение зрителей к его кастингу в «Дом Дракона». Актёр считает, что заслужил играть этого персонажа.

Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна. Бывший «Рынок шкур» с Павлом Прилучным в роли главного продавца выходит в конце лета.

«Я остался не у дел» — Джордж Мартин о последних сезонах «Игры престолов». С пятого сезона шоураннеры заправляли проектом без его помощи.

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Наследница Тони Старка показала свой костюм — первые фото со съёмок «Железного сердца». И Тони Рамос в злодейском красном плаще.