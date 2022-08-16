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Лоуренс и Ларуссо против Терри Сильвера в трейлере пятого сезона «Кобры Кай»

Война додзё только начинается. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай». Многосерийный сиквел киносерии «Парня-каратиста», продолжающий возвращать в сюжет злодеев, презентует своё продолжение зрителям 9 сентября.

В сериале также снимаются Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист, Джейкоб Бертран, а также Шон Кэнан.

После турнира Долины Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит) расширяет и укрепляет империю «Кобры Кай», агрессивно продвигая свой стиль каратэ под девизом «Никакой пощады» на додзё всего города. Джон Криз (Мартин Коув) в тюрьме, Джонни Лоуренсу (Уильям Забка) сейчас не до каратэ, а Дэниел Ларуссо (Ральф Мачио) вынужден просить помощи давнего друга, чтобы остановить Сильвера.

Теги
ВидеоКобра Кай
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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