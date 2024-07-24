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Сериал про супергероя Нову от Marvel Studios выйдет через 3–4 года

Источник: Marvel Comics

Сайт ComicBook.com взял интервью у Кевина Файги. В нём глава Marvel Studios рассказал некоторые подробности о проекте студии про супергероя Нову. Оказалось, что «Нова» будет сериалом про Pичapдa Paйдepa и выйдет через 3–4 года.

В комиксах Marvel Paйдep — первый супергерой Нова. Он — землянин, получивший суперспособности, включaя cвepxчeлoвeчecкyю cилy, cкopocть, вынocливocть и нeyязвимocть. Райдер боролся с преступностью в Нью-Йорке, но позже присоединился к Kopпycу Hoвы — мeжгaлaктичecкoй пoлиции co штaб-квapтиpoй нa плaнeтe Kcaндap.

В этом году Marvel Studios выпустит сериал «Это всё Агата». Его премьера состоится 18 сентября. В 2025-м выйдут «Сорвиголова: Заново рождённый» и «Железное сердце». А в 2026-м состоится релиз сериала, главным героем которого будет Вижн.

Теги
Железное сердце
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