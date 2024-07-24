Пингвин и София Фальконе на кадрах из спин-оффа «Бэтмена»

Матёрый мафиози Ocвaльд Koбблпoт отыскал себе достойного противника — не менее матёрую Софию Фальконе. Портал Entertainment Weekly опубликовал свежие эксклюзивные кадры из криминальной драмы «Пингвин» по мрачной вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза.

В восьмисерийном спин-оффе Колин Фаррелл вновь перевоплотится в готэмского криминального босса. Пингвину предстоит воевать за преступный трон мегаполиса с Софией Фальконе (Кристин Милиоти), дочерью покойного Кармайна Фальконе.

Премьера состоится в сентябре, но точной даты релиза у мини-сериала по-прежнему нет.