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Пингвин и София Фальконе на кадрах из спин-оффа «Бэтмена»

Матёрый мафиози Ocвaльд Koбблпoт отыскал себе достойного противника — не менее матёрую Софию Фальконе. Портал Entertainment Weekly опубликовал свежие эксклюзивные кадры из криминальной драмы «Пингвин» по мрачной вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза.

В восьмисерийном спин-оффе Колин Фаррелл вновь перевоплотится в готэмского криминального босса. Пингвину предстоит воевать за преступный трон мегаполиса с Софией Фальконе (Кристин Милиоти), дочерью покойного Кармайна Фальконе.

Премьера состоится в сентябре, но точной даты релиза у мини-сериала по-прежнему нет.

Кадры из сериала «Пингвин» Кадры из сериала «Пингвин»
Теги
ГалереяПингвин
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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