Зрители остались недовольны стартом седьмого сезона «Рика и Морти»

Пару дней назад стартовал седьмой сезон уже без сомнения культового сериала «Рик и Морти». Данный факт интересен ещё и потому, что в новом эпизоде впервые за долгие годы главных героев озвучил не Джайстин Ройланд, бессменный до сих пор соавтор проекта. Ройланда «отменили» и попросили на выход ещё в начале года, после обвинений в домашнем насилии. Разумеется, многих фанатов интересовало, как сериал и главные герои покажут себя без него.

Как оказалось, изменения не всем всё понравились. Зрители приняли первый эпизод седьмого сезона весьма прохладно — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes средняя зрительская оценка равна 43 баллам. Профессиональные критики, конечно, приняли старт потеплее, но не намного — на основании 6 отзывов, у эпизода «гнилой» рейтинг 50%.

Если критики сдержанно хвалят эпизод, обвиняя его в отсутствии новых идей, то простые зрители без обиняков проходятся по новой озвучке, называя её бездушной и безжизненной. Справедливости ради, есть те, кому зашло. Кое-кто также недоволен, что сериал, славящийся своим метаюмором, никак не обыграл смену голоса персонажей, в отличие от, скажем, «Обратной стороны Земли», ещё одного проекта Ройланда, откуда его попросили. Но в целом консенсус отписавшихся, включая критиков, гласит: эпизод слабоват и скучен.

«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический мультсериал для взрослых, который выходит на телеканале Adult Swim уже десять лет, с декабря 2013 года. В центре сюжета эксцентричный изобретатель Рик Санчез и его внук Морти Смит, которого дед неизменно вовлекает в опасные, но увлекательные авантюры по всей вселенной