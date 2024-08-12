Телеовощи. Выпуск 561: Если что-то пойдёт не так

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|10:25 —
|Пpиквeл xoppopa «Oнo» завершил съёмки
|15:52 —
|Disney отменила сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером
|20:18 —
|Переснятая «Этерна» показала свой эпичный тизер-трейлер
|27:55 —
|Тизер нового спин-оффа «Игры престолов»
|31:35 —
|«Дом Дракона» завершится четвёртым сезоном
|39:56 —
|Сиквел «Джона Уика» в виде сериала
|46:54 —
|В Netflix случилась масштабная утечка данных
|53:18 —
|«Дом Дракона» — 2x08 (финал сезона)
|01:31:02 —
|«Академия „Амбрелла“» — 4x01
|01:36:02 —
|«Сквозь снег» — 4x01—02
|01:41:55 —
|«Обреченные на славу» — 1x03
|02:06:22 —
|«Бандиты во времени» — 1x01—03
|02:15:46 —
|«Бэтмен: Крестоносец в плаще» — 1x02
|02:21:23 —
|«Футурама» — 12x02
|02:33:01 —
|Meow — 1x11
|02:41:47 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x03
|02:49:05 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x01—03
|03:04:55 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x02
|03:14:11 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:37:42 —
|«Спаун» — Выпуск 32—33
|04:01:31 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: