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Глава семьи и его «Наследники» на постерах финального сезона

Патриарх могущественного семейства и отдельные участники его «свиты» получили персональные постеры, приуроченные к выходу четвёртого — заключительного — сезона многосерийной сатирической драмы с красноречивым названием «Наследники». Финальные серии начнут выходить на кабельном канале HBO 26 марта.

На плакатах запечатлены Логан Рой (Брайан Кокс), его детишки Шивон Рой (Сара Снук) и Кендалл Рой (Джереми Стронг), а также супруг Шивон Том Вамсгенс (Мэттью Макфэдиен).

Постеры сериала «Наследники» Постеры сериала «Наследники» Постеры сериала «Наследники» Постеры сериала «Наследники»

За сериал, успевший собрать россыпь теленаград и полюбиться зрителям, отвечает шоураннер Джесси Армстронг («Вице-президент»).

Теги
ГалереяНаследники
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Источник фотографий: Depositphotos

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