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Семейные разборки продолжаются в тизере четвёртого сезона «Наследников»

Главные герои увязли в шахматном поединке, где каждый ход может стать решающим. Кабельный канал HBO опубликовал тизер-трейлер четвёртого сезона «Наследников», где отпрыски Логана Роя (Брайан Кокс) продолжают свою меркантильную возню. Также ролик сообщает точную дату старта продолжения — премьера четвёртого сезона состоится 26 марта.

В свежих эпизодах семейству предстоит потягаться с непредсказуемым и бескомпромиссным бизнесменом Лукасом Матссоном (Александр Скарсгард), планирующим приобрести медиаконгломерат Waystar Royco.

В сериале также снимаются Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун и другие.

Теги
ВидеоНаследники
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Источник фотографий: Depositphotos

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