Тони Старк и Халк, Локи и Тор в свежем трейлере второго сезона «Что если?»

В разных уголках мультивселенной MCU что только ни творится! Причём в альтернативных реальностях всё куда веселее, чем в нынешнем каноне. В такие вот смутные времена живём. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий трейлер второго сезона анимационной антологии «Что если?», которая порадует зрителей свежими эпизодами в конце года.

Напомним, что поклонникам Marvel студия преподнесла настоящий подарок — девять новых серий и новых сюжетов будут выходить на цифровой платформе ежедневно. Первый эпизод второго сезона выйдет 22 декабря, а последний — 30 декабря.

И свежий постер: