Тони Старк, Тор и остальные герои Саги Бесконечности возвращаются в трейлере второго сезона «Что если?»

Пути мультивселенной Marvel неисповедимы. Хвала анимации, которая позволяет замечательно раскрыть всю их неисповедимость и масштабность без многомиллионных затрат на производственный бюджет. Marvel Studios презентовала трейлер второго сезона зрелищного неканона под названием «Что если?» — с Тони Старком, Тором, Халком, Енотом, Доктором Стрэнджем, Чёрной пантерой, Алой ведьмой и другими героями Саги Бесконечности.

Девять новых эпизодов начнут выходить по еженедельному графику на стриминговой платформе Disney+ с 22 декабря.

И постер: