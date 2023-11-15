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СЕРИАЛЫ
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Тони Старк, Тор и остальные герои Саги Бесконечности возвращаются в трейлере второго сезона «Что если?»

Пути мультивселенной Marvel неисповедимы. Хвала анимации, которая позволяет замечательно раскрыть всю их неисповедимость и масштабность без многомиллионных затрат на производственный бюджет. Marvel Studios презентовала трейлер второго сезона зрелищного неканона под названием «Что если?» — с Тони Старком, Тором, Халком, Енотом, Доктором Стрэнджем, Чёрной пантерой, Алой ведьмой и другими героями Саги Бесконечности.

Девять новых эпизодов начнут выходить по еженедельному графику на стриминговой платформе Disney+ с 22 декабря.

И постер:

Постеры сериала «Что если?»
Теги
ВидеоЧто если?
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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