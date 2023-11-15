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Стало известно, когда начнутся съёмки второго сезона «Одни из нас»

Источник: Max

Для поклонников грибных зомби и сурового постапокалипсиса подоспели хорошие новости — стала известна дата начала съёмок второго сезона сериала «Одни из нас». Съёмки стартуют уже совсем скоро — 7 января 2024 года в Ванкувере, Канада. К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Кто ещё составит им компанию, пока не известно.

«Одни из нас» является экранизацией популярной видеоигры The Last of Us, разработанной студией Naughty Dog. Сюжет рассказывает о мрачном будущем, в котором человечество едва не погибло в ходе страшной эпидемии, вызванной мутировавшим грибком кордицепсом. Выжившие ютятся в закрытых городах, между которыми курсируют нелегальные контрабандисты. Один из них, Джоэл, получает задание доставить в научный центр на другом конце страны девочку Элли, единственного человека, у которого обнаружился иммунитет к заражению.

Премьера первого сезона «Одни из нас» состоялась 15 января этого года. Несмотря на некоторое смещение акцентов в сторону второстепенных персонажей, шоу получило призвание как критиков, так и зрителей. Второй сезон будет опираться на игру The Last of Us: Part II, но при этом шоураннеры грозятся, что сюжет будет отличаться — видимо, добавят ещё больше бородатых хипстеров-выживальщиков. Ориентировочная дата выхода — конец 2024 или начало 2025 годов.

Теги
ДатыОдни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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