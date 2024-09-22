Фильм «Предместье» с Томом Хэнксом и от режиссёра «Гремлинов» превратят в сериал

Картину конца 80-х «Предместье» превратят в сериал для стримингового сервиса Peacock. Когда выйдет адаптация пока неизвестно. Но одна из ролей в ней досталась Кеке Палмер («Нет»). А над сценарием сериала трудится Селеста Хаги («Палм-Рояль», «Прощай навсегда»). Она также выступит одним из исполнительных проектов шоу. Другими исполнительными продюсерами значатся Сет Макфарлейн («Третий лишний», «Орвилл») и сценарист фильма «Предместье» Дэна Олсен.

В оригинальной картине 1989 года сыграли Том Хэнкс, Кэрри Фишер, Брюс Дерн, Кори Фельдман и другие. Снял «Предместье» режиссёр «Гремлинов» Джо Данте. Хотя фильм и является комедией, но в нём есть очень мрачные повороты сюжета.

В фильме герой Тома Хэнкса начинает следить за новыми и крайне подозрительными соседями. Он даже решается вместе с друзьями проникнуть в дом к незнакомцам, чтобы узнать какие страшные тайны они скрывают.