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Российская актриса и модель сыграет во втором сезоне «Ван-Пис» вместе с Джо Манганьелло

Источник: Netflixы / Summit Entertainment

Не то чтобы ему это было нужно, но и без того горячо ожидаемый второй сезон «Ван-Пис» только что стал ещё чуть более интригующим. За «интригу» отвечают присоединившиеся к актёрскому составу Джо Манганьелло и, внезапно, российская актриса и модель Лера Абова («Анна»), чьё имя вам наверняка ни о чём не говорит.

Бывший Софии Вергары сыграет Мистера 0, он же Крокодайл — очень плохого парня и, по-видимому, нового главного злодея сериала, а Абова— некую Мисс Олл Сандей (Нико Робин).

Ранее каст пополнили Давид Дастмалчян, Кэти Сагал, Чаритра Чандран, Марк Харелик и ещё с десяток актёров, что сразу намекает на растущий масштаб нового хита Netflix. Разумеется, старая команда вернётся полным составом — Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню, Морган Дэвис, Таз Скайлар, Джейкоб Гибсон и Джефф Уорд на месте.

Съёмки продолжения идут прямо сейчас в Южной Африке, так что о дате выхода второго сезона говорить пока рано.

Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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