Новые сериалы недели: «Ограбление» с новой Ларой Крофт и «Субстанция» от Райана Мёрфи

Премьера +

FX

Современное общество одержимо внешней красотой. А что, если бы существовал способ гарантировать, что вы будете становиться все красивее с каждым днём? А что, если бы это было заболевание, передающееся половым путем? В мире Красоты физическое совершенство достижимо. Подавляющее большинство населения воспользовалось этим, но детективы Фостер и Вон вскоре обнаруживают, что это имеет ужасную цену.

Райан Мёрфи продолжает снимать «кошмарные» сериалы с разными не имеющими отношения к актёрству личностями. Прошлый, «Всё честно» с Ким Кардашьян, критики оценили на 6% из 100%. В этот раз в деле модель Белла Хадид, и остаётся надеяться, что в этот раз результат будет не столь плачевным.

На уровне синопсиса всё выглядит неплохо, особенно на фоне новомодной одержимости Голливуда инъекциями оземпика. Да и прочий актёрский состав внушает доверие — Эван Питерс, Ребекка Холл и Изабелла Росселлини. Ну а Эштон Кутчер в образе главного плохиша бесподобен даже в трейлерах.