Новые сериалы недели: «Ограбление» с новой Ларой Крофт и «Субстанция» от Райана Мёрфи

В ролях Софи Тёрнер, Archie Madekwe, Джейкоб Форчун-Ллойд
Обычный рабочий день в инвестиционной компании пенсионного фонда рушится, когда банда жестоких воров врывается в здание и заставляет Зару и ее лучшего друга выполнить их требования. Но кто украл миллиарды фунтов стерлингов из пенсионных накоплений обычных людей и почему? Инспектор Рис, игроман в завязке, полон решимости раскрыть это масштабное преступление, но вынужден также справляться с собственными проблемами.
Софи Тёрнер в последнее время страшно активна. На днях вышел трейлер ужастика «Проклятый рыцарь», где она снялась вместе с Джоном Сноу, а прямо сейчас актриса изображает из себя Лару Крофт. Этот сериал также производства Amazon Prime.
В ролях Эван Питерс, Ребекка Холл, Энтони Рамос, Изабелла Росселлини, Эштон Кутчер, Bella Hadid
Современное общество одержимо внешней красотой. А что, если бы существовал способ гарантировать, что вы будете становиться все красивее с каждым днём? А что, если бы это было заболевание, передающееся половым путем? В мире Красоты физическое совершенство достижимо. Подавляющее большинство населения воспользовалось этим, но детективы Фостер и Вон вскоре обнаруживают, что это имеет ужасную цену.
Райан Мёрфи продолжает снимать «кошмарные» сериалы с разными не имеющими отношения к актёрству личностями. Прошлый, «Всё честно» с Ким Кардашьян, критики оценили на 6% из 100%. В этот раз в деле модель Белла Хадид, и остаётся надеяться, что в этот раз результат будет не столь плачевным.
На уровне синопсиса всё выглядит неплохо, особенно на фоне новомодной одержимости Голливуда инъекциями оземпика. Да и прочий актёрский состав внушает доверие — Эван Питерс, Ребекка Холл и Изабелла Росселлини. Ну а Эштон Кутчер в образе главного плохиша бесподобен даже в трейлерах.
В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли
Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг
Конец сезона, но, увы, не конец сериала — детище Disney+ уже получило заветное продление.
В ролях Патрик Демпси, Майкл Империоли, Ричард Хармон, Одея Раш, Дэниэл Дэйвид Стюарт, Питер Гадиот
Анджело Ледда живёт двумя совершенно разными жизнями — грозный киллер из Нью-Йорка и сонный продавец копировальной техники / отец семейства в Куперстауне. Обоим личностям угрожает опасность, когда у него диагностируют болезнь Альцгеймера.
Тут впору шутить про возраст 60-летней звезды «Анатомии страсти» Патрика Демпси. Наёмный убийца с альцгеймером, конечно, куда опаснее здорового. В первую очередь, для всех окружающих.
