 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
По пути Джерарда Батлера: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации своего анимационного персонажа из «Как приручить дракона 2» «Мумия» — тизер И багет в придачу: французское издательство нашло забавный способ рекламировать комикс по «Грендайзеру» Угроза страшнее Конга и Годзиллы появляется в тизере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
738

Новые сериалы недели: «Ограбление» с новой Ларой Крофт и «Субстанция» от Райана Мёрфи

Источник: Amaozn Prime

Среда, 21 января

 
Премьера+
Prime Video
Ограбление Steal

В ролях Софи Тёрнер, Archie Madekwe, Джейкоб Форчун-Ллойд

Обычный рабочий день в инвестиционной компании пенсионного фонда рушится, когда банда жестоких воров врывается в здание и заставляет Зару и ее лучшего друга выполнить их требования. Но кто украл миллиарды фунтов стерлингов из пенсионных накоплений обычных людей и почему? Инспектор Рис, игроман в завязке, полон решимости раскрыть это масштабное преступление, но вынужден также справляться с собственными проблемами.

Софи Тёрнер в последнее время страшно активна. На днях вышел трейлер ужастика «Проклятый рыцарь», где она снялась вместе с Джоном Сноу, а прямо сейчас актриса изображает из себя Лару Крофт. Этот сериал также производства Amazon Prime.

Видео

 
Премьера+
FX
Красота The Beauty

В ролях Эван Питерс, Ребекка Холл, Энтони Рамос, Изабелла Росселлини, Эштон Кутчер, Bella Hadid

Современное общество одержимо внешней красотой. А что, если бы существовал способ гарантировать, что вы будете становиться все красивее с каждым днём? А что, если бы это было заболевание, передающееся половым путем? В мире Красоты физическое совершенство достижимо. Подавляющее большинство населения воспользовалось этим, но детективы Фостер и Вон вскоре обнаруживают, что это имеет ужасную цену.

Райан Мёрфи продолжает снимать «кошмарные» сериалы с разными не имеющими отношения к актёрству личностями. Прошлый, «Всё честно» с Ким Кардашьян, критики оценили на 6% из 100%. В этот раз в деле модель Белла Хадид, и остаётся надеяться, что в этот раз результат будет не столь плачевным.

На уровне синопсиса всё выглядит неплохо, особенно на фоне новомодной одержимости Голливуда инъекциями оземпика. Да и прочий актёрский состав внушает доверие — Эван Питерс, Ребекка Холл и Изабелла Росселлини. Ну а Эштон Кутчер в образе главного плохиша бесподобен даже в трейлерах.

Видео

 
Конец сезона2
Disney+
Перси Джексон и Олимпийцы Percy Jackson and the Olympians

фэнтези

В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли

Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг

Конец сезона, но, увы, не конец сериала — детище Disney+ уже получило заветное продление.

Видео

Воскресенье, 25 января

 
Премьера+
FOX
Память убийцы Memory of a Killer

В ролях Патрик Демпси, Майкл Империоли, Ричард Хармон, Одея Раш, Дэниэл Дэйвид Стюарт, Питер Гадиот

Анджело Ледда живёт двумя совершенно разными жизнями — грозный киллер из Нью-Йорка и сонный продавец копировальной техники / отец семейства в Куперстауне. Обоим личностям угрожает опасность, когда у него диагностируют болезнь Альцгеймера.

Тут впору шутить про возраст 60-летней звезды «Анатомии страсти» Патрика Демпси. Наёмный убийца с альцгеймером, конечно, куда опаснее здорового. В первую очередь, для всех окружающих.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

25Теперь с Софи Тёрнер: Джон Сноу опять инцестит в трейлере ужастика «Проклятый рыцарь» 52Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц» 10«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes

Тоже интересно

0Авторы GreedFall II: The Dying World не сдаются после провального запуска в раннем доступе 3Возвращая утерянное: неизданная история про Ракетчика скоро взлетит в небо 3Дружба по-лавкрафтариански: анонс новой адаптации классической истории Г.Ф. Лавкрафта 25Netflix пробудил разрушительный трейлер ужастика «Тролль 2» 24Фокус-покус: «Иллюзия обмана 3» подмяла под себя в прокате «Бегущего человека» и «Хищника: Планета смерти»

Далее на КГ

6
Урожай Золотой малины 2026 года: «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер, «Война миров» с Айс Кьюбом и кое-что досталось Сильвестру Сталлоне с Робертом Де Ниро
 3
Студия MAPPA создаст больше аниме эксклюзивно для Netflix
 8
Лакомые просмотры: криминальный триллер с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном не сплоховал на Netflix
 7
Да придёт Макджи: первый эпизод перезагруженного сериала «Спасателей Малибу» снимет известный голливудский режиссёр
 15
Леа Сейду вместе с Майки Мэдисон попадёт в мир оргий, нарковечеринок и опустошающей чумы
 0
Галлюцинации и прогулки с подругой детства на страницах второго выпуска перезапуска комикса The Darkness
 0
Последний выпуск комикса «Человек-паук '94» поставит новую точку в каноне легендарного мультсериала 1990-х
 6
Новые фильмы недели: «Левша» с Колокольниковым, «Возвращение в Сайлент Хилл» и экшен Бекмамбетова с Ребеккой Фергюсон
 5
Звезда сериала «Викинги» стал дисишным космическим пиратом в «Супергёрл»
 1
Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сидни Суини отреагировала на один из худших стартовых уик-эндов в истории байопика «Кристи»
 
Кино Сильвестр Сталлоне отказывался передавать наследие Рокки Криду, потому что режиссёр хотел его убить
 
Кино Netflix отправляет на Северный полюс создателя «Настоящего детектива» искать пропавшую сверхсекретную технику
 
Аниме В российский прокат запланирован выход аниме-фильма «Новый Инициaл „Ди“. Легенда 1: Пробуждение»
 
Fallout всё ближе! Эпичный трейлер второго сезона и новые действующие лица
 
Сидни Суини на OnlyFans сделала рекордные просмотры трейлеру третьего сезона «Эйфории»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 634: Токсичная жаба
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
4ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
3Ноль кадров в секунду – 613: Pentium Punk
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
4ЕВА – 667: Waaaah!
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru