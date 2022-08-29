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Новые сериалы недели: приквел «Властелина колец» готов поразить зрителей

Источник: Amazon

Главным событием недели станет, конечно, двухсерийная премьера приквела «Властелина колец». Стриминговый сервис Amazon презентует самый дорогой в истории сериал — «Кольца власти». На стриминговом сервисе AMC+ меж тем стартует анимационный фантастический экшен «Пантеон». А в конце недели на канал Adult Swim с шестым сезоном вернётся сумасшедшая приключенческая комедия «Рик и Морти».

Среда, 31 августа

 
Сезон3
The CW
Старгёрл Stargirl

фантастика, боевик

В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер

Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса расскажет о примерившей личину Супергёрл школьнице Кортни Уитмор, её отчиме-сайдкике Пэте Дугане и новых друзьях, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.

Видео

Четверг, 1 сентября

 
Премьера+
AMC
Пантеон Pantheon

мультфильм, семейный, драма

В ролях Пол Дано, Лара Пулвер, Мод Апатоу, Уильям Хёрт, Тейлор Шиллинг, Скут Макнэри

Создатель Крэйг Сильверштейн

Это история о терпящей издевательства одноклассников Мэдди, которая получает неожиданную помощь онлайн. Связавшийся с ней незнакомец оказывается её недавно почившим отцом Дэвидом. Сознание мужчины оцифровано и загружено в облачное хранилище после сканирования мозга. Дэвид — первая форма подобного существования — загруженное в онлайн-хранилище сознание, но далеко не последняя. Зреет связанный с новой технологией мировой заговор, грозящий спровоцировать новый вид мировой войны.

Анимационный фантастический экшен с мотивами «Видоизменённого углерода» о загружаемом сознании. Трейлер мультсериала никаких особенных откровений не обещает, но выглядит достаточно бодро, чтобы заинтересовать.

Видео

Пятница, 2 сентября

 
Премьера+
Amazon
Властелин колец. Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power

фэнтези

В ролях Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади

Создатель Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей

Приквел кинотрилогии «Властелин колец» обещает в красках и с размахом поведать о ключевых событиях легендарной Второй эпохи Средиземья. Новое братство соберётся для борьбы с Великим Злом.

Двухсерийная премьера — так называемый пролог — познакомит всех желающих со смелой попыткой Amazon вторгнуться в святая святых легендарного фэнтези-мира Толкина. В успешность попытки пока не особенно верится.

Видео

Воскресенье, 4 сентября

 
Сезон6
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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