Новые сериалы недели: приквел «Властелина колец» готов поразить зрителей

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AMC

Это история о терпящей издевательства одноклассников Мэдди, которая получает неожиданную помощь онлайн. Связавшийся с ней незнакомец оказывается её недавно почившим отцом Дэвидом. Сознание мужчины оцифровано и загружено в облачное хранилище после сканирования мозга. Дэвид — первая форма подобного существования — загруженное в онлайн-хранилище сознание, но далеко не последняя. Зреет связанный с новой технологией мировой заговор, грозящий спровоцировать новый вид мировой войны.

Анимационный фантастический экшен с мотивами «Видоизменённого углерода» о загружаемом сознании. Трейлер мультсериала никаких особенных откровений не обещает, но выглядит достаточно бодро, чтобы заинтересовать.