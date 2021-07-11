Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 июля

Шоураннер закрытой «Страны Лавкрафта» показала карту США будущего из второго сезона. Занятная картинка.
«Рынок шкур» Сарика Андреасяна — режиссёр готовит драму об элитных проститутках. Расскажет и про путан, и про сутенёров.
Энтони Маки: «Сериал „Сокол и Зимний солдат“ показался мне ужасной идеей». Ему поначалу не сказали, что Сэм станет Капитаном Америкой.
«Ведьмак: Происхождение» подыскал замену Джоди Тёрнер-Смит. Воительницу с божественным вокалом сыграет София Браун.
Marvel отказалась от сценаристов, не оценивших идею ситкома в «ВандаВижн». Кевину Файги важно набирать в проект единомышленников.
Фэнтези «Проклятая» по артуровским легендам закрыто после первого сезона. Переосмысление, видимо, аудитории не особенно зашло.
Геральт спасает Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака». Зимнее продолжение выходит в декабре.
Колин Фаррелл купается в крови в трейлере арктического триллера «Северные воды». Премьера на следующей неделе.
Смертоносная Мишель Йео вляпалась в приквел «Ведьмака». Неплохая «замена» Джоди Тёрнер-Смит.
Команда «Орвилла» в почти полном составе на закадровом фото третьего сезона. Производство пусть и затягивается, но всё-таки идёт.
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