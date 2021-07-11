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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 июля

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13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 
5Ноль кадров в секунду – 376: Тыкать палкой Silent Hill
 
10ЕВА – 432: Бонч-бонч-бонч в армии
 
9Телеовощи – 399: Рыдать и дрочить
 
0ЕВА – 431.1: (Не)заурядные финалы
 
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